مقررة أممية: ينبغي لأمريكا لجم ‘‘إسرائيل‘‘

وأشارت في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن الطفل يزن الكفارنة توفي في غزة بسبب الجوع، وهو أحد العديد من الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم لهذا السبب.



وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة أن توقف الهجوم الإسرائيلي بدلاً من إسقاط بعض الطرود الغذائية جواً والتي لايمكنها أن تحل محل مئات الشاحنات التي تمنع إسرائيل دخولها إلى المنطقة كل يوم".



ونتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والنقص الحاد في إمدادات الغذاء، فارق الحياة الطفل الفلسطيني يزن الكفارنة (10 سنوات) بعد مكوثه في المستشفى لمدة 10 أيام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما تحول إلى هيكل عظمي، وكان يعاني من حالة مرضية مرتبطة بعمليتَي البلع والهضم منذ ولادته.



والسبت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن طائرات من طراز سي-130 تابعة للقوات الجوية، تعمل مع سلاح الجو الملكي الأردني، أسقطت حزم إغاثة تضم 38 ألف وجبة طعام على غزة.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بـ"الإبادة الجماعية.