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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 11:37

حزب الله: سنصل في نهاية المطاف إلى لَيّ ذراع العدو وسننتصر عليه

حزب الله: سنصل في نهاية المطاف إلى لَيّ ذراع العدو وسننتصر عليه
وفي كلمة له خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة الخرايب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل القائد أسد صغير "الحاج صالح" بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي، أضاف النائب رعد "نحن أسقطنا عنصر المفاجأة لديه وأثبتنا أننا جاهزون ومتربصون له وبه، وأعلنا تضامننا بهذه الجهوزية مع المظلومين والمقهورين في غزة".

وتابع رعد "نحن من خلال تصدينا لجنون العدو بالجهوزية التي حسبناها جيداً وحسبنا مقدارها جيداً وحرصنا من خلالها على حماية مصالحنا الوطنية فإننا نؤدي واجب التضامن الإنساني والميداني مع الذين يتعرضون للذبح أمام أعين العالم وصمت الأنظمة التي تهيمن عليها أمريكا في العالم".

وأكد النائب رعد "صحيح أن هذه الحسابات تتطلب تضحيات ودماء وآلام لكن منتهى هذه التضحيات هي النصر المؤزر إن شاء الله".

واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن "مواجهتنا مع العدو الإسرائيلي في هذه المرحلة هي مواجهة دقيقة وتتسم بحساسية فائقة لأنّ حساباتها معقدة، وأي جموح أو جنوح أو تكاسل يمكن أن يفضي إلى النتائج الغير محسوبة وغير المرغوبة لذلك نحن نضحي ونبذل الدماء والأرواح ونعرف إلى أين نمضي وسنصل في نهاية المطاف إلى ليّ ذراع العدو وسننتصر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى".

لفت النائب رعد إلى أن "تفلّت العدو من قواعد الردع التي يحاول أن يخرج منها بين الفينة والأخرى متذرعاً بتبريرٍ هنا أو بذريعةٍ هناك والآلام التي تصيبنا وتصيب أهلنا وإخواننا من جراء هذا التفلت العدواني لن يثنينا عن مواصلة التصدي لهذا العدو حتى نخضعه ونسقط مشروعه ونثنيه عن ممارسة ومواصلة العدوان ضد غزة والموقف هو أن يتوقف العدوان في غزة".
مصدر : وكالات
رقم : 1120395
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