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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 11:46

وزير الطاقة : الفرص متوفرة لتبادل الطاقة بين ايران ودول الجوار الشمالية

وزير الطاقة : الفرص متوفرة لتبادل الطاقة بين ايران ودول الجوار الشمالية
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الطاقة الايراني يوم الاثنين مع نظيره الاوزبكي "جورا بيك ميرزا محمودوف".

ولفت "محرابيان" الى، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتبادل الطاقة مع غالية الدول المجاورة؛ متوقعا وجود امكانية لتوسيع هذه التبادلات.

كما لفت وزير الطاقة الى الامكانيات التي تحوزها الشركات الايرانية من اجل التعاون مع جمهورية اوزبكستان بما في ذلك تبني مشاريع الكهرباء وتوريد الاجهزة والقطع ذات الصلة، وانشاء خط انتاج لها في هذا البلد؛ مضافا الى عقد الاجتماع الثاني لفريق عمل الطاقة المشترك، ورسم خارطة طريق مشتركة بين البلدين.

واشار  محرابيان الى المباحثات التي جرت بين الرئيسين الايراني والاوزبكي، مصرحا : لقد اتفق الجانبان على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بما يليق والعلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية بين البلدين.

في المقابل، اشار وزير الطاقة الاوزبكي الى تفوق ايران "باعتبارها خامس اكبر دولة في مجال انشاء محطات توليد الطاقة"؛ كما تحدث عن الزيارات التفقدية "الجيدة" التي قام بها صباح اليوم، والتي شملت عددا من كبريات الشركات الايرانية، واصفا هذه الشركات بانها تمتلك طاقات تقنية ملفتة.

وتابع محمودوف : لقد تم التوصل الى توافقات جيدة في هذا السياق؛ مبينا ان هذه التوافقات حددت اهداف البلدين، وهي مستمرة وصولا للنتائج الملموسة والمطلوبة.
مصدر : وكالات
رقم : 1120404
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