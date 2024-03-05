وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى السعودية

وأفادت مصادر صحفية بـأن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان غادر طهران متوجهاً إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين.



ويعقد هذا الاجتماع بناء على طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول الإسلامية بهدف استعراض آخر التطورات في غزة والتشاور لاتخاذ إجراءات فعالة من أجل الوقف الفوري لهجمات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والإبادة الجماعية في غزة.



وسيلقي وزير الخارجية كلمة في هذا الاجتماع ويشرح آراء ومقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الراهنة في فلسطين، كما سيلتقي بعض مسؤولي الدول ونظرائه المشاركين في هذا الاجتماع.



وحضر مراسم وداع وزير الخارجية، السيد عبدالله سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية وبعض أعضاء سفارة هذه الدولة في طهران.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد قال يوم أمس الإثنين في مؤتمر صحفي: سنشهد حدثاً مهماً غداً في جدة في مقر منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وهو الاجتماع الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد بشكل استثنائي. ويأتي اللقاءان الأول والثاني نتيجة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران وعدد من الدول الإسلامية.



وأضاف، من المنتظر أن نشهد تحركا فعالا وحاسما من جانب منظمة التعاون الإسلامي لوقف جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين وقطاع غزة.



وتابع، إن جهود مجموعة الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وإعلان مواقفها ودعم القضية الفلسطينية برمتها أمر يستحق الثناء. استمرت الحرب الجبانة ضد غزة في ظل عدوانية الصهاينة والدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للصهاينة خلال الأشهر الخمسة الماضية.



وأضاف، إن ما تتوقعه كافة الدول الإسلامية هو أن تتمكن من استكمال الخطوات التي اتخذتها حتى الآن، وأن تتخذ قراراً قوياً بالإجماع بشأن اتخاذ خطوة فعالة فيما يتعلق بفلسطين.