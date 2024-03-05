رئيسي: إيران ترحب بتحسن مستوى التعاون مع باكستان

وأفادت مصادر صحفية بأن رئيسي هنأ في اتصال هاتفي رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بإعادة انتخابه رئيسا لوزراء باكستان.



وأعرب رئيسي عن أمله في أن تتوسع العلاقات الثنائية الشعبية والحكومية في الفترة الجديدة، بإرادة وحنكة قادة طهران وإسلام آباد بشكل أكبر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأشار الى أن العلاقات الإيرانية الباكستانية تقوم على روابط تاريخية وثقافية عميقة،صرح رئيس الجمهورية الايرانية بأن إيران وفي إطار سياسة تعزيز وتعميق العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية على استعداد تام لتعزيز وتعميق التفاعلات والعلاقات الثنائية والإقليمية والدولية مع باكستان الدولة الصديقة والشقيقة.



وأعرب رئيسي عن أمله في أن تتمكن الحكومة الباكستانية الجديدة من اتخاذ خطوات طويلة وناجحة نحو تقدم ورفعة هذا البلد،سائلا المولى عز وجل بأن يوفق رئيس الوزراء الباكستاني وحكومته الجديدة في مهامه وبأن يديم الرخاء على الشعب الباكستاني الكريم.



بدوره ثمّن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في هذه المحادثة تهنئة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية له، معربا عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين البلدين على كافة المجالات في ضوء إرادة القادة والجهود المشتركة للمسؤولين في البلدين.



وأعرب شهباز شريف عن ثقته بأنه في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية العميقة يمكن للبلدين اتخاذ خطوات فعالة في اتجاه تفعيل القدرات المتنوعة المتاحة في طريق توفير المنافع المتبادلة بينهما.