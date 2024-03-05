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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 12:32
حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى30631 شهيدا منذ بدء العدوان
وأفادت مصادر صحفية، أن حصيلة الاصابات ارتفعت إلى 72043 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا، و123 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1120415
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