وجهة نظر جنوب أفريقيا تغيرت تجاه إيران مع زيارة آية الله رئيسي

واكد سفير جنوب افريقيا لدى طهران "فرانسيس مولوفي" على ان ايران وجنوب افريقيا لديهما علاقات ممتازة وصادقة وودية وقوية جدا وأن تعاونهما يتجه نحو الازدهار، موضحا بأن التحدي الحالي الذي يواجه البلدين هو كيفية تحويل هذه العلاقات الممتازة الى فوائد ملموسة لهما ولشعبيهما في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق فرص الأعمال بين البلدين والتعاون في المجالات الأخرى.



تطوير العلاقات بين البلدين



اشار سفير جنوب افريقيا لدى طهران بأن مسألة العقوبات الاقتصادية الأمريكية كانت دائما عائقا أمام القدرة على تطوير اعمق للعلاقات الاقتصادية مع إيران الا ان انضمام ايران الى مجموعة البريكس يمهد الطريق لاكتشاف ومعرفة العديد من السبل للتصدير المتبادل .



عضوية إيران في البريكس و تحقيق التنمية الاقتصادية



اوضح مولوفي بأن دول مجموعة البريكس من حيث احصائيات الناتج المحلي وعدد السكان اصبحت الان اكبر من مجموعة الدول الصناعية السبع G7 مشيرا الى ان الأعضاء في مجموعة البريكس مثل الصين والهند والبرازيل وإيران تتمتع بعدد كبير من السكان، وتلعب هذه الدول دورا مهما في منطقتها والعالم ومع اتساع نطاق مجموعة البريكس سيتيح لإيران سوقا ضخمة لمنتجاتها وفرصا كبيرا للتبادل التجاري.



سبل التبادل التجاري في ظل العقوبات



واضاف بأن القضايا التي تهتم بها الدول الأعضاء في مجموعة البريكس والتي تقوم بمناقشتها هي استخدام الأموال والمبادلات المالية في ظل العقوبات القائمة كاستخدام العملة الخاصة بالدول الأعضاء و ازالة الدولرة في التبادلات التجارية.



اهمية زيارة اية الله رئيسي في تطوير العلاقات الثنائية



وعن اهمية زيارة اية الله رئيسي الى جنوب أفريقيا العام الماضي للمشاركة في قمة مجموعة البريكس ، اعتبر سفير جنوب افريقيا لدى طهران بأنه تمت اجتماعات ولقاءات ثنائية مهمة جدا مما يدل على وجود علاقة كبيرة بين البلدين والشعبين مؤكدا على ان هذه الزيارة لها تأثير اقتصادي مهم، بما في ذلك دعم رجال الأعمال الإيرانيين للعمل في جنوب أفريقيا والعكس معربا عن امله في ان تكون الزيارة المقبلة لرئيس الجمهورية ناجحة .



و أكد لافتا ان بلاده تواقة لهذه الزيارة .



الاعلام الغربي ينقل صورة مغايرة للواقع الايراني



كما لفت مولوفي الى ان الاعلام الغربي ينقل صورة مغايرة للواقع الايراني ، موضحا بأن وجهة نظر جنوب افريقيا وشعبها قد تغيرت حول قضايا إيران الثقافية والرياضية والاقتصادية بعد انضمام إيران الى مجموعة البريكس وزيارة آية الله رئيسي الى جنوب أفريقيا موضحا ، نتطلع الى إرسال طلاب من جنوب أفريقيا الى إيران.



إنشاء مجلس اقتصادي ثنائي



وافاد سفير جنوب افريقيا لدى طهران بأن هناك قسم تجاري في السفارة مهمته مساعدة رجال أعمال جنوب افريقيا على العمل في إيران، وايضا يمكنه تقديم المشورة والمساعدة لرجال الأعمال الإيرانيين حول النشاطات التجارية في جنوب إفريقيا وحاليا يتم مناقشة إنشاء مجلس اقتصادي ثنائي حتى يتعرف رجال الأعمال في البلدين على بعضهم البعض.