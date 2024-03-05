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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 13:52

صنعاء تضع قواعد للسفن للعبور من مياهها الإقليمية

صنعاء تضع قواعد للسفن للعبور من مياهها الإقليمية
في اطار استمرار الدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وحشي متواصل يقوم اليمن بتوسيع الضغط على الكيان الاسرائيلي وداعميه لوقف العدوان،بسلاح اثبت نجاعته.
وفي هذا السياق، فرضت صنعاء مؤخرا ، على السفن التي تريد عبور مياهها الاقليمية الحصول على تصريحٍ من هيئة الشوؤن البحرية لديها، وقال ‎وزير الاتصالات في حكومة الإنقاذ الوطني مسفر النمير ان هذا الإجراء جاء حرصا على سلامة السفن التي تمر بالمنطقة واعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في تلبية طلبات التصاريح والتعريفِ بالسفن لدى البحريةِ اليمنية.

تاتي هذه الخطوة اليمنية في وقت اعلنت فيه وكالة 'أمبري' البريطانية للأمن البحري، تعرض سفينة شحن اسرائيلية ترفع علم ليبيريا، قبالة السواحل اليمنية، لاستهداف ألحق أضراراً بها من دون وقوع خسائر بشرية، وقالت امبري ان هذه السفينة كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي وهي مُدرجة على أنها تُدار من شركة 'زي آي إم' لخدمات الشحن الإسرائيلية.

من جانبه، أكدت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف سفينة إسرائيلية بعد ساعات فقط على استهداف اخر لسفن حربية اميركية في البحرِ الأحمر وهذا ما اكدته القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن أحد صاروخ باليستي مضاد للسفن اطلق على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي اثنين في خليج عدن مما تسبب في وقوع أضرار .

التصعيد اليمني ضد الكيان الاسرائيلي وداعميه دفع بصحيفة جيروزاليم بوست العبرية للاعتراف بفشل تحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة والتحالف الأوروبي في وقف العمليات اليمنية، واعتبرت فشلهما يفتقر إلى تفسير مقنع. هذا الفشل اكده ايضا مسؤولون أمريكيون لصحيفة فايننشال تايمز وقالوا ان حملة القصف على اليمن تُعيقها فجوات استخباراتية وان الجيش الأمريكي لا يملك معلومات دقيقة عن الترسانة اليمنية ولا يستطيعوا تقييم الأضرار التي تحدثها الغارات على اليمن.
مصدر : وكالات
رقم : 1120425
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