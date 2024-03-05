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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 13:57

الأونروا تحذر: الاطباء يبترون أطراف الأطفال بدون تخدير في غزة

الأونروا تحذر: الاطباء يبترون أطراف الأطفال بدون تخدير في غزة
مع قرب دخول العدوان على غزة شهره السادس، يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين بشكل ممنهج في ظل حصار مطبق يمنع وصل المساعدات الانسانية الى المواطنين وسط تحذيرات من تصاعد أعداد الضحايا جراء سوء التغذية والجفاف و انعدام الدواء.

في احدثها استشهد عدد من الفلسطينيين واصيب اخرون جراء استهداف الاحتلال مربعا سكنيا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال غزة راح ضحيتها عدد من الشهداء و الجرحى في حين اصيب عدد اخر جراء قصف استهدف منزلا في بيت لاهيا.

اما استهداف المواطنين لدى وصول شاحنات المساعدات اصبح امرا ممنهجا على يما يبدو من قبل جيش الاحتلال ما يؤكد امعانه في سياسية تجويع الفلسطينيين حيث أطلق جيش الاحتلال النار على مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية قرب دوار الكويت في مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى و ذلك بعد ايام من مجزرة النابلسي او ما يعرف بمجزر الطحين التي راح ضحيتها العشرات من الابرياء.

منظمة الصحة العالمية جددت تحذيراتها، من تردي الوضع الإنساني بشكل كبير في مستشفيي كمال العدوان والعودة شمال غزة، في ظل نقص حاد في الأغذية والوقود. في حين أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 16 طفلا على الأقل من جراء سوء التغذية في شمال غزة المقطوعة عنه المساعدات.
مصدر : وكالات
رقم : 1120426
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