“عملية هي الأكبر من نوعها”.. الأردن يعلن تنفيذ 8 إنزالات لمساعدات على غزة مع “دول شقيقة وصديقة”

جاء ذلك وفق بيان على موقعه، قال فيه: "نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم"، وأضاف بأن ذلك يأتي "استمراراً للتوجيهات الملكية، وضمن جسرها الجوي المتواصل لتكثيف المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة".



8 إنزالات لمساعدات على غزة

وأوضح البيان أن عمليات الإنزال "ضمت 3 طائرات من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية".



كما أشار إلى أن المساعدات الإغاثية والغذائية، استهدفت عدداً من المواقع شمال غزة، وتضمنت مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.



عملية إنزال جوي نفذها الجيش الأردني في غزة/رويترز

ولفت الجيش في بيانه إلى أنه نفذ منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي على القطاع 28 إنزالاً جوياً، 15 منها بالتعاون مع دول "شقيقة وصديقة".

