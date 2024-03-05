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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 16:08

80 جامعة إيرانية من بين أفضل جامعات العالم الإسلامي

80 جامعة إيرانية من بين أفضل جامعات العالم الإسلامي
وبالإعلان عن نتائج ISC 2023 أضاف فاضل زاده أنه تم تصنيف إجمالي 499 جامعة من 33 دولة إسلامية من بين جامعات 57 دولة إسلامية.

وذكر بأن جامعات تركيا وإيران وباكستان هي الأكثر حضورا في هذا التصنيف بـ122 و80 و47 جامعة على التوالي.

وتابع أن أفضل 10 جامعات في هذا التصنيف هي من دول المملكة العربية السعودية وقطر وماليزيا وباكستان ولبنان وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وأشار رئيس معهد الاستشهاد المرجعي والرصد العلمي والتكنولوجي للعالم الإسلامي (ISC) إلى أن عدد الجامعات الإيرانية قد ارتفع من 74 جامعة العام الماضي إلى 80 جامعة في التصنيف الأخير.

وفي إشارة إلى الجامعات الإيرانية التي شملها التصنيف، أوضح فاضل زاده بأن جامعة طهران صنفت ضمن أفضل 10 جامعات في العالم الإسلامي، بينما تم تصنيف كل من جامعة تربيت مدرس، وجامعة أمير كبير، وجامعة شريف الصناعية، والعلوم الطبية في طهران، والعلوم الطبية الإيرانية، وجامعة إصفهان، والشهيد بهشتي للعلوم الطبية، والعلوم الطبية في مشهد في المراتب تحت الـ50.

وذكر فاضل زاده أنه في هذا التصنيف يتم تقييم الجامعات التي سجلت ما لا يقل عن 500 درجة في 2019-2021 في قاعدة بيانات Web of Science (WoS)، ويتم جمع معلومات هذا التصنيف من قواعد البيانات الدولية مثل USPTO، WoS، Incites.
رقم : 1120448
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