الأدميرال إيراني: 4 أساطيل إيرانية في المياه الحرة

وفي إشارة إلى مهمة البحرية في حماية السفن التجارية لبلادنا في المياه الحرة قال الأدميرال شهرام إيراني: حاليا تقوم 4 مجموعات بحرية بمهمتها في المياه الحرة.



وأضاف: يرافق أسطول صغير السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ولدينا أسطول للتدريب والاستخبارات يشارك في مهام في شرق المحيط الهندي، ويوجد أسطول آخر في بحر عمان، ولدينا أسطول آخر شارك في المناورات الهندية.. وتألقت مدمرة دنا كممثلة لبلدنافي هذه المهمة.



وقال الأدميرال إيراني: نحن مسؤولون أيضا عن ضمان أمن وسلامة الشحن في بحر قزوين، وتقوم البحرية بدوريات في المنطقة المحددة.



وأعلن قائد القوات البحرية لجيش الجمهوریة الاسلامية الإيرانية أنه سيتم تزوید البحرية بمعدات قتالية دفاعية ذات قدرات جديدة.