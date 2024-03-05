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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 17:41

وزير خارجية إيران يلتقى نظيره السعودي في جدة

وزير خارجية إيران يلتقى نظيره السعودي في جدة
ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى مدينة جدة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.

وفور وصوله إلى جدة، التقى وزير الخارجية الإيراني، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان وناقش مع الوضع في غزة.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية اليوم الثلاثاء والـ5 من مارس في جدة لاستعراض أحدث الأوضاع في قطاع غزة.

هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامي الجمعة الماضي، استمرار وتصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
 
رقم : 1120468
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