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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 18:34

إيران تؤكد استعدادها لتبادل الكهرباء مع أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان

إيران تؤكد استعدادها لتبادل الكهرباء مع أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان
والتقى وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، مع جورابك ميرزا محمودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان، وناقش التعاون الرباعي بين إيران وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، وأكد استعداد الشركات الإيرانية على التعاون مع تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان في مشروع الربط الكهربائي، وتنفيذ المشاريع الكهربائية مع أوزبكستان، وتصدير المعدات الكهربائية وخطوط إنتاج معدات البناء، وعقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة للطاقة وإعداد خارطة طريق للتعاون بين البلدين.

وقال: عقب المباحثات بين رئيسي إيران وأوزبكستان، تقرر تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى جانب العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية.

وأضاف وزير الطاقة: أوزبكستان دولة كبيرة، وبناء على ذلك، هناك الكثير من القدرات والإمكانات للتعاون بين الجانبين.. جرت اليوم المفاوضات الرئيسية في مجال الكهرباء وبناء محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية واستخدام قدرات الخدمات الفنية والهندسية لتطوير العلاقات.

وبين أن هذه المفاوضات ستتم متابعتها لتتحول إلى مشاريع عديدة للبلدين، وقال محرابيان: إيران لديها تبادل كهربائي مع معظم دول الجوار وخاصة تركمانستان، وفي هذا اللقاء دارت نقاشات حول الربط بين إيران وأوزبكستان من خلال تركمانستان هناك احتمال لهذه القضية.
رقم : 1120479
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