أميرعبداللهيان يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

ووصل أميرعبداللهيان إلى مدينة جدة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.



وفور وصوله إلى جدة، التقى وزير الخارجية الإيراني، التقى مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان وناقش مع الوضع في غزة.



وتعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية اليوم الثلاثاء والـ5 من مارس في جدة لاستعراض احدث الأوضاع في قطاع غزة.



هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامي الجمعة الماضي، استمرار وتصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.