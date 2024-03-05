الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 19:20

مبيعات الأفلام الإيرانية في ماليزيا تحقق نسبة 100%

مبيعات الأفلام الإيرانية في ماليزيا تحقق نسبة 100%
وفي إشارة إلى إقامة الجزء الثاني من مهرجان السينما الإيرانية في ماليزيا قال حبيب رضا أرزاني، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا: الجزء الأول من هذا المهرجان أقيم بشكل متزامن في مدن كوالالمبور وبوتراجايا بحضور فنان بلادنا البارز بهروز شعيبي.. ومن المقرر افتتاح الجزء الثاني من عرض الأفلام في ماليزيا (6 مارس) بحضور مخرجة بلادنا نرجس آبيار في مدينة بينانج الماليزية.

وحول الاستقبال الفريد للأفلام الإيرانية ووصول مبيعات دور السينما إلى 100%، قال أرزاني: "لحسن الحظ، كان هذا الاستقبال للأفلام الإيرانية غير مسبوق، على عكس الاستقبال في مهرجاني السينما اليابانية والفرنسية، حسبما ورد بين 28 و30 بالمئة".

وقال المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في ماليزيا: علينا استغلال هذا الحدث بأفضل طريقة ممكنة للتعريف بقدرات السينما الإيرانية والتمكن من التخطيط الجاد في توريد وبيع الأفلام الإيرانية وإبرام اتفاقيات لترويجها وإنتاج أفلام مشتركة مع ماليزيا.

ومن المقرر أن يقام افتتاح مهرجان الفيلم الإيراني في بينانج خلال حفل بحضور فنانين ماليزيين وعرض فيلم الأخدود 143 للمخرجة نرجس آبيار.

وتابع: إن التحدث في حفل الافتتاح والاجتماع مع كبار المصورين السينمائيين الماليزيين وعقد ورشة عمل تعليمية حول التعريف بقدرات السينما الإيرانية من بين البرامج المخططة لها.. في الجزء الأول من مهرجان السينما الإيرانية، إلتقى بهروز شعيبي، المخرج الشهير لبلادنا، مع سكرتير مهرجان الفيلم الماليزي وتحدث في جامعة MMU أيضا إلى المخرجين والمنتجين الماليزيين حول تأثيرات السينما الإيرانية.

وقال المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا: يقام مهرجان هذا العام بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين إيران وماليزيا، والتعريف بالقيم الوطنية والدينية والأخلاقية للمجتمع الإسلامي الإيراني، وخلق أعمال فنية التفاعل بين الدول الإسلامية من خلال الترويج للأفلام والتعريف بالسينما الإيرانية.

ويقام مهرجان الفيلم الإيراني 2024 في ماليزيا في الفترة من 29 فبراير إلى 10 مارس من قبل المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا وبدعم من رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية.
 
رقم : 1120487
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: مشاركة الشعب في الانتخابات كانت جهاداً
قائد الثورة الاسلامية: مشاركة الشعب في الانتخابات كانت جهاداً
زيارة غانتس لأمريكا وعلاقتها بوقف الحرب ومستقبل نتنياهو
زيارة غانتس لأمريكا وعلاقتها بوقف الحرب ومستقبل نتنياهو
5 آذار 2024
زيارة حماس للقاهرة.. هل تتوقف الحرب على غزة؟
زيارة حماس للقاهرة.. هل تتوقف الحرب على غزة؟
5 آذار 2024
آفاق مستقبل الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
آفاق مستقبل الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
5 آذار 2024
المجازر الجماعية في غزة.. نتنياهو انتهى سياسيا
المجازر الجماعية في غزة.. نتنياهو انتهى سياسيا
5 آذار 2024
هل أثبتت وصية الضابط الأمريكي بوشنل أن القضية الفلسطينية أصبحت تحتل صدارة المشهد العالمي
هل أثبتت وصية الضابط الأمريكي بوشنل أن القضية الفلسطينية أصبحت تحتل صدارة المشهد العالمي
5 آذار 2024
الكابلات البحرية .. واشنطن تطور أدوات شيطنة المقاومة
الكابلات البحرية .. واشنطن تطور أدوات شيطنة المقاومة
5 آذار 2024
انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية..وجولة ثانية لحسم 45 مقعداً
انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية..وجولة ثانية لحسم 45 مقعداً
4 آذار 2024
قائد الثورة يصلي صلاة الميت على جثمان آية الله امامي كاشاني
قائد الثورة يصلي صلاة الميت على جثمان آية الله امامي كاشاني
4 آذار 2024
رئيسي : السياسات الجزائرية تخدم السلام والامن في المنطقة
رئيسي : السياسات الجزائرية تخدم السلام والامن في المنطقة
4 آذار 2024
ما هي القواعد الصهيونية على الحدود الجنوبية التي تتعرض لنيران كثيفة من حزب الله؟
ما هي القواعد الصهيونية على الحدود الجنوبية التي تتعرض لنيران كثيفة من حزب الله؟
4 آذار 2024
الكيان واستراتيجية محو غزة وإبادة شعبها
الكيان واستراتيجية محو غزة وإبادة شعبها
4 آذار 2024
رسائل القسام حول الأسرى الصهاينة وتأثيراتها
رسائل القسام حول الأسرى الصهاينة وتأثيراتها
4 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة غانتس لأمريكا وعلاقتها بوقف الحرب ومستقبل نتنياهو
زيارة حماس للقاهرة.. هل تتوقف الحرب على غزة؟
آفاق مستقبل الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
المجازر الجماعية في غزة.. نتنياهو انتهى سياسيا