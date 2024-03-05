إستعداد إيراني أوزبكي للحد من مشاكل الترانزيت وزيادة التبادل التجاري

ومن أجل دراسة التعاون الثنائي في مجال نقل وترانزيت البضائع وبهدف الحد من المشاكل القائمة في طريق نقل البضائع بين إيران وأوزبكستان، عقد محمد علي إسكندري، السفير الإيراني في أوزبكستان لقاءاً مع إلهام محكم أوف وزير النقل الأوزبكي.



وأوضح إسكندري في هذا الاجتماع خطط وإجراءات وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية لتسهيل نقل البضائع والترانزيت عبر الممر الاقتصادي والنوعي والآمن لإيران.



كما اعتبر وزير النقل الأوزبكي أنه من المهم لأوزبكستان استخدام ممر النقل عبر إيران للوصول إلى الأسواق الإقليمية وخارج الإقليم ومواصلة التواصل بين المديرين من أجل حل المشاكل، وخاصة سائقي البلدين، بهدف تعزيز التجارة بين أوزبكستان وإيران.