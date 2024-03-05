إبن فرحان: على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته تجاه غزة

وأوضح بن فرحان، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، "أن الوقت حان للاعتراف العالمي بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، محذرا بقوله "أن السعودية تحذر من التداعيات الخطيرة لأي عدوان على رفح الفلسطينية، ملفتا الى "أن هناك تزايد في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا".



وفيما يتعلق بمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"قال وزير الخارجية السعودي: إن استهداف الأونروا سيفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة، كما جدد دعمه لـ وكالة الأونروا محذرا من محاولات إلغاء دورها المهم، داعيا "الدول التي علقت دعمها لـ "الأونروا"، إلى العدول عن قرارها، وامداد قطاع غزة بكل المساعدات الممكنة".