بوشكيان يواصل زيارته الى الجزائر والتقى الجالية اللبنانية: كونوا جسر تواصل ودعامة قوية لعلاقات مميّزة

وأعلن فخره بالنجاحات التي حقّقوها في الجزائر التي فتحت أمامهم الفرص للاقامة بين أشقاء لهم، وللعمل وتأسيس الشراكات مع رجال أعمال جزائريين في قطاعات عديدة، مثنياً على دور السفير حسن وجهوده القيّمة من أجل تطوير العلاقات وخدمة اللبنانيين والجزائريين الراغبين بزيارة لبنان واقامة نشاطات تجارية وتبادلية معه.



واستمع بوشكيان إلى آراء الحاضرين ووجهات نظرهم في ما يتعلّق بتوجّهات الغالبية بينهم من أجل توسيع أعمالهم، والترحيب الجزائري الرسمي والخاص بذلك.



وأكدوا على وجود فرص كثيرة وواعدة في بلد غنّي بالموارد الطبيعية والبشرية مثل الجزائر، حيث توجد قواسم مشتركة بين الشعبين اللبناني والجزائري لناحية الثقافة والمبادرة الفردية.



وأعلن بوشكيان أن لبنان الرسمي والشعبي، يرحّب بتوسيع العلاقات، خصوصاً التعاون الصناعي، وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال، واقامة معارض متخصّصة في كلا البلدين يشارك فيها صناعيّون من البلدين.



واعتبر أن المشاركة اللبنانية في معرض Siag في مدينة وهران كانت مشجّعة جداُ، وأعطت للصناعيين اللبنانيين المشاركين نافذة للاطلالة على سوق كبير وعلى نوعية مستهلكين جديدة ومميّزة.



وأقام السفير مأدبة غداء تكريمية على شرف بوشكيان.