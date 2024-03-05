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الثلاثاء 5 آذار 2024 ساعة 22:25

أميرعبداللهيان: التعاون الاقتصادي مع الصهاينة يعني دعم جرائمهم

أميرعبداللهيان: التعاون الاقتصادي مع الصهاينة يعني دعم جرائمهم
وجاء ذلك في كلمة ألقاها حسين أميرعبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

وقال أميرعبداللهيان: تعليق الآمال على أميركا لوقف المجازر في قطاع غزة هو وهم لأنها شريكة بها.

وأضاف: يجب قطع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني وبما يجبره ويجبر أميركا على إيقاف المجازر في غزة.

وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان شدد على ضرورة التوصل إلى طرق عملية وخطوات جدية للمساعدة على الخروج من الأزمة الراهنة مشيراً إلى أن منع الولايات المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة يثبت أن تعليق الآمال على أميركا لوقف إطلاق النار في غزة هو وهم لأنها شريكة بها.

وقال أميرعبداللهيان: "الصعوبات والمصائب التي يمر بها الشعب الفلسطيني ستنقضي بالتأكيد لكن المهم هو الذي نقوم به نحن جميعاً..يجب قطع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني وبما يجبره ويجبر أمريكا على وقف المجازر في غزة، فمنع واشنطن وقف العدوان الإسرائيلي يثبت أن تعليق الآمال على أمريكا لوقف إطلاق النار في غزة هو وهم لأنها شريكة في هذه الجرائم".
رقم : 1120522
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