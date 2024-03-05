بلينكن: ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغية زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بغية زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشددا على أن "الوضع الحالي في قطاع غزة غير مقبول". ولفت الى ان "الولايات المتحدة تعتبر قطر شريكا أساسيا، وممتنون لهذه الشراكة".



وعلق بلينكن على هجمات أنصار الله على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا: "استهدف أنصار الله سفينة في البحر الأحمر وأغرقوها وهذا يتسبب في مشاكل بيئية".



بدوره، لفت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى إن "الولايات المتحدة حليف لقطر وعلاقتنا تشمل العديد من المجالات"، مشيرا إلى أن "الوضع الحالي غير مسبوق والفوضى تعم كل مكان في غزة والبحر الأحمر وسوريا"، مضيفا :"نود أن يتم تحرير كل الرهائن في قطاع غزة وإيصال المساعدات للمدنيين".

