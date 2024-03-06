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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 09:33
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف عدة مناطق غربي اليمن
وأكد موقع المسيرة أن العدوان الأمیركي البريطاني استهدف بثلاث غارات منطقة الجبانة غرب الحديدة، كما استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف.
مصدر :
وكالات
رقم :
1120610
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