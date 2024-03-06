امير عبداللهيان:جمهورية أذربيجان تعيد سفيرها إلى إيران قريبا

وأفادت مصادر صحفية، انه أوضح حسين أميرعبداللهيان تفاصيل مشاوراته مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان بشأن عودة الدبلوماسيين الأذربيجانيين إلى إيران على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة مساء الثلاثاء.



وقال وزير الخارجية: "خلال اللقاء مع وزير خارجية أذربيجان، اتفقنا على أنه نظرا لعقد محاكمة المهاجم ضد السفارة الأذربيجانية، سيتم إرسال الوفد الدبلوماسي الأذربيجاني إلى طهران قريبا".



وأضاف أميرعبداللهيان: "ناقشت أيضا مع وزير خارجية تركيا مجموعة واسعة من القضايا التي أثيرت في الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين في أنقرة"، مضيفا: "الأمور تسير بشكل جيد وتم اتخاذ خطوات جيدة في مجال التبادل القنصلي للمجرمين والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحة والتكنولوجيا".



وفيما يتعلق باللقاء الثنائي مع وزير الخارجية السعودي، أوضح: "وضعنا القضايا التجارية والاقتصادية والسياسية الثنائية بين البلدين والعقبات التي تواجه الحج والعمرة وإزالة تلك العقبات على جدول الأعمال، كما جرى بحث متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اللقاء بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد ابراهيم رئيسي وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في إطار اتخاذ خطوات لتوسيع العلاقات".



وأشار وزير خارجية إيران إلى لقائه مع وزير خارجية طاجيكستان وقال: "في اللقاء مع وزير خارجية طاجيكستان تطرقنا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى دوشنبة".