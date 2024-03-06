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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 09:52

إيران تعلن استعدادها لتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى أوزبكستان

إيران تعلن استعدادها لتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى أوزبكستان
وأفادت مصادر صحفية، انه قال جواد أوجي في اجتماع مع وزير الطاقة الأوزبكي جورابيك ميرزا محموداوف، موضحًا قدرات صناعة النفط الإيرانية: "الآن أصبحت هذه الصناعة مستقلة ذاتيًا"، ويتم تطوير جميع حقول النفط والغاز في إيران من قبل الشركات الايرانية.

وأشار إلى التقنيات المتقدمة المستخدمة في صناعة النفط والغاز في البلاد، وتابع: يقوم المهندسون الإيرانيون حاليا بحفر آبار النفط والغاز على عمق 6000 متر دون حضور خبراء واستشاريين أجانب.

وأشار وزير النفط إلى أن صناعة النفط الإيرانية وصلت إلى الاكتفاء الذاتي الكامل رغم العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وقال: نتعاون حاليا مع أكثر من 40 دولة في العالم في مجالات النفط والغاز والغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات.

وأعلن أوجي استعداد الشركات والمصنعين الإيرانيين للمشاركة في مشاريع صناعة النفط في أوزبكستان وقال: نتعاون حاليا مع أكثر من 40 دولة في مجال النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

ومن جانب اخر أعلن وزير الطاقة الأوزبكي عن هدف اجتماعه مع وزير النفط الإيراني لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين شوكت ميرزاييف والسيد إبراهيم رئيسي رئيسي البلدين، وقال إنه قد ركز رئيس أوزبكستان وحكومته بشكل خاص على تطوير العلاقات مع إيران، وخاصة صناعة النفط في هذا البلد.

وأشار إلى أن السلطات الأوزبكية تدرك تمامًا القوة العالية للشركات الإيرانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه ونقله وتكريره، وقال: لقد شهدت قدرة الإيرانيين على إنتاج أدوات وأجهزة متطورة للغاية لتصنيع النفط والغاز في معارض الطاقة الدولية.

واكد أن الإيرانيين قد وصلوا إلى الاكتفاء الذاتي ليس فقط في مجال النفط والغاز ولكن بدعم حكومتهم في مجال بناء الآلات والدوارة، وتابع وزير الطاقة الأوزبكي: نطلب من وزارة النفط الإيرانية لمشاركة خبرتها ومعرفتها التقنية في هذه المجالات مع صناعة النفط في أوزبكستان .

وصرح ميرزا محمودوف: بسبب تحسن الظروف الاقتصادية في أوزبكستان، زاد استهلاك الغاز والمنتجات النفطية بشكل كبير، لذلك يمكن تركيز أحد مجالات التعاون مع صناعة النفط الإيرانية على بناء مصافي النفط والغاز وتطويرها من حقول الغاز.

وأكد على تنفيذ التفاهمات الثنائية وفي الوقت نفسه تطوير وتعزيز العلاقات في قطاع النفط والغاز.
مصدر : وكالات
رقم : 1120613
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