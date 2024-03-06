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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 10:05

أمير عبد اللهيان يعتبر كلمة وزير خارجية طاجيكستان رسالة مهمة ومفعمة بالأمل للأمة الفلسطينية

أمير عبد اللهيان يعتبر كلمة وزير خارجية طاجيكستان رسالة مهمة ومفعمة بالأمل للأمة الفلسطينية
وأفادت مصادر صحفية، أنه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مع سراج الدين مهر الدين وزير خارجية طاجيكستان على هامش قمة جدة.

واكد أمير عبد اللهيان على أهمية التطوير المتزايد للعلاقات مع طاجيكستان كأولوية مهمة للسياسة الخارجية وسياسة الجوار لجمهورية إيران الإسلامية، بشأن الاستعداد للتنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات والوثائق الموقعة في اللقاء المشترك بين رئيسي البلدين في طهران ودوشنبه.

وأدرج وزير خارجية بلادنا التعاون في مجال الخدمات الهندسية الفنية والشركات القائمة على المعرفة والنقل والطاقة والعلوم والتعليم كفرص جيدة للتعاون بين البلدين وقال إن هناك اتفاقيات جيدة بين البلدين والتي ينبغي تنفيذها بجهود مشتركة.

ورحب أمير عبد اللهيان ودعم تسهيل التواصل بين شعبي البلدين. كما رحب بمواصلة المشاورات السياسية بين البلدين وأعلن استعداده لعقدها في طهران ودوشنبه.

وأعرب وزير خارجية بلادنا عن امتنانه لمواقف حكومة طاجيكستان تجاه فلسطين وثمن مشاركة طاجيكستان في اجتماع جدة وكلمة وزير خارجية طاجيكستان باعتبارها رسالة مهمة ومفعمة بالأمل للأمة الفلسطينية.

ومن جانب اخر اعرب وزير الخارجية الطاجيكي عن ارتياحه لهذا اللقاء، وشكر إيران على مبادرتها بعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن فلسطين، واعتبره علامة على الاهتمام الإيراني الرفيع والإنساني بالقضية الفلسطينية.

وهنأ بانتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في إيران، وأضاف أن تعزيز العلاقات مع إيران يعد من الأولويات الأكيدة لطاجيكستان. وشدد على أهمية تنفيذ الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال لقاء رئيسي البلدين في دوشنبه وطهران.

كما أكد على ضرورة تسهيل سفر الأشخاص بين البلدين.

وأعرب وزير خارجية طاجيكستان عن ارتياحه لزيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن نتمكن نتيجة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع السابق للجنة المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير خارجية طاجيكستان أهمية التعاون المشترك بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المشتركة لحل الأزمات الإقليمية. كما أكد على أهمية المشاورات السياسية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الأفغانية.

ونقل الوزيران التحيات المتبادلة من رئيسي البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1120615
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