ما هي تحفظات ايران على بيان الاجتماع الوزاري لجدة بشأن فلسطين؟

وأكد "رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه".



وطالب "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".



وشدد على أهمية "جلب المجرمين إلى العدالة الدولية"، متقدما بالشكر إلى كل من جنوب إفريقيا و جزر القمر وجيبوتي وبوليفيا وبنغلاديش وفنزويلا وتشيلي والمكسيك، لإحالة الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.



كما دعا "الدول الأعضاء التي تتمتع بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة الجرائم المرتكبة في فلسطين إلى المحكمة في أقرب وقت".



رغم ذلك كان لايران تحفظات على هذا البيان . وفيما يلي نص تحفظ إيران على بيان اجتماع جدة :



في مذكرة رسمية تقدم الوفد الإيراني دفاعا عن بعض بنود القرار بما يلي:



-تأييد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقرارات الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي من القرار تحت أي عنوان وبأي شكل من الأشكال لا يعنى الاعتراف بالكيان الصهيوني .



-تعتقد جمهورية إيران الإسلامية اعتقادا راسخا أن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤثر على جميع الفلسطينيين. ولذلك، في أي عملية صنع قرار أو تحرك سياسي ودبلوماسي حول كيفية التعامل مع جرائم الكيان الصهيوني، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار آراء وآمال كافة ابناء الشعب والجماعات الفلسطينية.



-تكرر جمهورية إيران الإسلامية مواقفها المبدئية بشأن الحل الفعال والسلمي والعملي الوحيد لإحلال السلام الدائم في فلسطين، وهو المبادرة التي سجلتها إيران في الأمم المتحدة لإجراء استفتاء وطني في الأرض الفلسطينية بمشاركة جميع الفلسطينيين في الداخل وخارجها يؤكد على الأرض.



-طلب وفد إيران من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدراج نص التحفظ الإيراني بشكل كامل في التقرير النهائي للاجتماع وتوزيعه على كافة الدول الأعضاء.