انضمام مدمرتين من الإنجازات الجديدة لبحرية الجيش الإيراني في بندر عباس

وأفادت مصادر صحفية، انه قال الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، في هذا الحفل، في المنطقة البحرية الأولى للجيش في بندر عباس: تم تحديث هذه المدمرات بمعدات وأنظمة صاروخية ودفاعية ورادارية وحرب إلكترونية جديدة حسب التهديدات.



وأضاف الأدميرال الإيراني: تم اليوم الكشف أيضًا عن صواريخ كروز أرض-أرض وشاطئ-بحر وطوربيدات وأنظمة حرب إلكترونية واتصالات ورادارات منخفضة وعالية الارتفاع في المجمع الصناعي الكبير للقوات البحرية الايرانية.



وتابع القول: إن الكشف عن محركات الديزل رباعية الأشواط المحلية لدعم البوارج والمدمرات بقوة 2700 حصان، و1700، و570، و170 حصانًا كان أحد أبرز الأحداث الأخرى في حفل اليوم.



وقال قائد البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "تم الكشف أيضًا عن الرادار التكتيكي السطحي والجوي على ارتفاعات منخفضة مع القدرة على عرض الأهداف الثابتة والمتحركة ومواجهة عمليات غابات العدو".