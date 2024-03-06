مباحثات ايرانية فيتنامية لتطوير التعاون التجاري بين البلدين

أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية مهدي ضیغمي أن ایران و فیتنام ترغبان في توقيع اتفاقية تجارية تفضيلية.



وفي لقاء مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي، قال إن الرئيس الإيراني يؤكد على تطوير العلاقات التجارية مع دول شرق آسيا، وأن فيتنام هي واحدة من الدول الـ 15 ذات الأولوية التجارية في هذا المجال.



وأضاف بأن فيتنام تعتبر من أهم الشركاء التجاريين وإيران تريد أن يكون لها حضور جدي في السوق الفيتنامية.



وأعرب ضیغمي عن أمله في أن تؤدي المفاوضات مع السلطات الفيتنامية إلى نتائج إيجابية في هذا الصدد.



و بدوره أکد نائب وزير الخارجية الفيتنامي أن بلاده تريد تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، وقال: فيتنام مستعدة لعقد لجنة مشتركة بين البلدين، والغرض زیارتي إلى إيران هو الإعلان عن الاستعداد لتطوير العلاقات والتفاعلات التجارية مع إيران.