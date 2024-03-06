الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 10:43

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتين في البحر الأحمر

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتين في البحر الأحمر
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن العملية بعون الله تمت بمشاركة قواتِنا البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسير.

وأشار العميد سريع إلى أنه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، تمَّ تنفيذُ العملية بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والطائراتِ المسيرة.

ونٌفِذَت العمليةٌ بعد يومٍ من تنفيذ عملية نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأوضحت أنها لنْ تترددَ في توسيعِ عملياتِها ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ وذلكَ استجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبِنا العظيمِ وأمتِنا الإسلاميةِ في تقديمِ الدعمِ والإسنادِ للشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصار.

وشددت على أنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1120627
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: ما يجري اليوم في غزة يشكل فضيحة مدوية للغرب
رئيسي: ما يجري اليوم في غزة يشكل فضيحة مدوية للغرب
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك
6 آذار 2024
هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب
هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب
6 آذار 2024
قتل أطفال غزة جوعاً.. يعيد للأذهان الجرائم ضد الأطفال في الهولوكوست
قتل أطفال غزة جوعاً.. يعيد للأذهان الجرائم ضد الأطفال في الهولوكوست
6 آذار 2024
عذراً أهل غزة..العالم يأسف لجريمة قتلكم في صف انتظار الطحين
عذراً أهل غزة..العالم يأسف لجريمة قتلكم في صف انتظار الطحين
6 آذار 2024
بسبب تعنت أثيوبيا... مصر توقف مشاركتها بمفاوضات سد النهضة
بسبب تعنت أثيوبيا... مصر توقف مشاركتها بمفاوضات سد النهضة
6 آذار 2024
استقبال غزة المختلف لشهر رمضان المبارك
استقبال غزة المختلف لشهر رمضان المبارك
6 آذار 2024
رمضان الكريم على الأبواب.. من حق غزة أن تفرح
رمضان الكريم على الأبواب.. من حق غزة أن تفرح
6 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية: مشاركة الشعب في الانتخابات كانت جهاداً
قائد الثورة الاسلامية: مشاركة الشعب في الانتخابات كانت جهاداً
5 آذار 2024
زيارة غانتس لأمريكا وعلاقتها بوقف الحرب ومستقبل نتنياهو
زيارة غانتس لأمريكا وعلاقتها بوقف الحرب ومستقبل نتنياهو
5 آذار 2024
زيارة حماس للقاهرة.. هل تتوقف الحرب على غزة؟
زيارة حماس للقاهرة.. هل تتوقف الحرب على غزة؟
5 آذار 2024
آفاق مستقبل الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
آفاق مستقبل الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
5 آذار 2024
المجازر الجماعية في غزة.. نتنياهو انتهى سياسيا
المجازر الجماعية في غزة.. نتنياهو انتهى سياسيا
5 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك
هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب
قتل أطفال غزة جوعاً.. يعيد للأذهان الجرائم ضد الأطفال في الهولوكوست
عذراً أهل غزة..العالم يأسف لجريمة قتلكم في صف انتظار الطحين