القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتين في البحر الأحمر

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن العملية بعون الله تمت بمشاركة قواتِنا البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسير.



وأشار العميد سريع إلى أنه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، تمَّ تنفيذُ العملية بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والطائراتِ المسيرة.



ونٌفِذَت العمليةٌ بعد يومٍ من تنفيذ عملية نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.



وأوضحت أنها لنْ تترددَ في توسيعِ عملياتِها ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ وذلكَ استجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبِنا العظيمِ وأمتِنا الإسلاميةِ في تقديمِ الدعمِ والإسنادِ للشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصار.



وشددت على أنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.