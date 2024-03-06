العراق: قواتنا العسكرية كبيرة ولا نحتاج للتحالف الدولي

وذكر بيان لمكتبه انه "جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي، ودعوة الشركات الرومانية للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والتسهيلات التي يقدمها العراق للشركات الرصينة".



واكد المندلاوي ان "العراق يمتلك قوة عسكرية كبيرة ولم يعد بحاجة لقوات التحالف الدولي، بل ان الحاجة الفعلية هي لعلاقات ثنائية قائمة على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التأكيد على اهمية تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات على المستوى التشريعي".