العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف محطة الكهرباء بمطار حيفا

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، الثلاثاء، محطة الكهرباء في مطار حيفا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك ضمن المرحلة الثانية لعملياتها ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.



وأكّدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ هذا الاستهداف جاء نصرةً للفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحقّهم، متوعّدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".



والجمعة الماضي، استهدفت المقاومة محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا المحتلة، بالطيران المسيّر أيضاً.



يُذكر أنّ الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، أعلن في الـ24 من كانون الثاني الماضي، الشروع بالمرحلة الثانية من العمليات العسكرية، تزامناً مع استهداف الولايات المتحدة قوات المقاومة.



وتتضمّن المرحلة الثانية إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، إضافةً إلى إخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة، وفقاً لما أضافه الولائي.