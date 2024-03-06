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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 11:37

تشيلي تستبعد الشركات ‘‘الإسرائيلية‘‘ من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية

تشيلي تستبعد الشركات ‘‘الإسرائيلية‘‘ من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية
أعلنت تشيلي، الثلاثاء، أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية تنظمه سانتياغو في نيسان المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية، أنه "بقرار من حكومة تشيلي، فإنّ نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".

ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابريال بوريتش انتقدت ما وصفته بردّ "إسرائيل غير المتناسب" على هجوم 7 تشرين الأول.

واستدعت تشيلي التي تضم أكبر عددٍ من الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى "إسرائيل" في أواخر تشرين الأول للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.

وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب على غزة.

وقال سفير "إسرائيل" لدى تشيلي غيل أرتزيلي لوكالة "فرانس برس" أمس، إنّ الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بالأنباء المتعلقة بالمعرض الدولي للطيران والفضاء.

وأضاف أنه "لا يمكننا أن نقول إننا فوجئنا بالنظر إلى عقيدة الحكومة (التشيلية) تجاه إسرائيل".
مصدر : وكالات
رقم : 1120646
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