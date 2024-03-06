إيران تستضيف القمة المقبلة للدول المصدرة للغاز

وأفادت مصادر صحفية، بأن أوجي قال في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية ان معدل نمو إنتاج الغاز الطبيعي في الدول المصدرة للغاز يبلغ 2.5%، بينما هذا الرقم في إيران على الرغم العقوبات يكون بنسبة 5%.



وأضاف، خلال القمة الأخيرة للدول المصدرة للغاز في الجزائر، تمت الموافقة على أن تعقد القمة المقبلة في إيران.



وتابع، عرضنا قدراتنا في صناعة النفط والغاز وصيغة العقود الجديدة في حقول الغاز لجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي مجال الخدمات الفنية والهندسية وبيع منتجات الغاز وخطوط النقل وتعزيز الضغط قدمنا أيضا قدراتنا".



وأضاف: ان البنى التحتية لإيران جاهزة لنقل الطاقة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وقد قدم رئيس الجمهورية الإسلامية مقترحات جيدة في هذا الاجتماع.