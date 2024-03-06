أحمديان: كوريا وروسيا وألمانيا تريد شراء الماء الثقيل من إيران

وأفادت مصادر صحفية بأن علي أكبر أحمديان، قال اليوم الأربعاء، في مؤتمر التقدم في الذكرى الأربعين لجامعة الإمام الحسين (ع) ان الأمن القومي تجاوز التصورات التقليدية، واليوم يرتبط بجميع مجالات حياة الإنسان.



وأضاف: الأمن القومي لم يعد مجرد نظرية وكلام، ونحن اليوم منخرطون به ميدانياً. في الأيام الأخيرة، كان الجزء الأكبر من صراعنا مع الأعداء في المجال الاجتماعي في الانتخابات؛ لقد راهن العدو على عدم مشاركة الناس في الانتخابات.



وتابع: في المجال الاقتصادي كل يوم هناك حصار واعتداء علينا. والغرب يستخدم العقوبات كسلاح ضد أي دولة لا تسير في طريقها.



وبين أن الأمن القومي اليوم يشمل جميع مجالات البلاد والحياة، وقال: إذا نظرنا إلى الأمر بشكل مختلف، فقد خسرنا لان الركيزة الأساسية لأمننا القومي هو الشعب.



وأضاف: أمننا القومي مرتبط بشكل وثيق بالشعب. يكاد لا يكون لدينا أمن قومي في أي منطقة من دون الناس؛ لقد انتصر الشعب في الثورة الإسلامية، وقد نجحنا حتى الآن أينما كان الناس موجودين.



وتابع: حرس الثورة الاسلامية الإيرانية لم يتمكن من تحقيق أي نجاح دون حضور ودعم الشعب.



وذكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن جامعة الإمام الحسين (ع) يجب أن تلعب دورا هاما في نشر وإبقاء شعبية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية وقال: هذه الجامعة كان لها أفق لنفسها من الماضي وهذا هو بناء الحضارة.



وأضاف: لا تظنوا أن روسيا وحدها هي التي تبحث عن المعدات الدفاعية الإيرانية؛ تتطلع العديد من الدول إلى شراء أسلحة ومعدات إيرانية؛ وتحاول كوريا وروسيا وألمانيا والعديد من الدول شراء الماء الثقيل من إيران، وبحسب التقرير الأمريكي فإن إيران تمتلك أفضل نوعية من الماء الثقيل في العالم. ولذلك يجب علينا أن نحول إنتاج العلم إلى إنتاج الثروة.



وتابع: في الحرب، لو أردنا أن نتصرف وفق عرف القوات المسلحة العالمية، لما نجحنا بالتأكيد؛ يجب أن نكتسب الخبرة في مجال العمل لتحقيق النجاح.