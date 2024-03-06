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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 12:15

تزويد البحرية الإيرانية بـ 42 إنجازا دفاعيا جديدا

تزويد البحرية الإيرانية بـ 42 إنجازا دفاعيا جديدا
من إعداد وضم 8 وحدات عائمة قتالية سطحية وتحت سطحية ووحدات طيران منها قاذفة صواريخ "نيزة" و "خدنك" وعائمتين من طراز أذرخش وقاذفة صواريخ وكاسحة ألغام رقم 704 وبرمائية رقم 07 كان جزء من هذا الضم.

وتم اليوم أيضا، ازاحة الستار عن معدات المدمرة "سهند" والتي شملت طائرة بدون طيار 305 وطائرة "سنجر" المسيرة وترقية الطائرة بدون طيار "باور 5" ، بالإضافة إلى 14 إنجازا جديدا في مجال أسلحة الحرب البحرية، مثل تجهيز المدمرة "سهند" بأول منظومة "صياد 3" متوسطة المدى للدفاع الجوي ومنظومة الدفاع الجوي والدفاع النقطوي "كمند" لاسو، زيادة منصات إطلاق صواريخ كروز لمدمرة "ألبرز"، تجهيز برمائية 104 بنظام صواريخ كروز، إنتاج كميات كبيرة من صاروخ كروز للهجوم الأرضي، طوربيد والفجر مد 2 وطوربيد كهربائي، إنتاج 3 أصناف من الألغام الأرضية الذكية وقذائف المدفعية المحلية من عيار 76 البحري ذات القوة الانفجارية العالية، والكشف عن الموقع الإلكتروني لتكنولوجيا الهاتف المحمول للصاروخ الاستراتيجي "طلائية" وتصميم وإنتاج بطاريات الطوربيدات الكهربائية والأسلحة تحت السطحية.

كما شهدت المراسم إزاحة الستار والاستفادة من 16 إنجازا في مجال الأنظمة القتالية وأجهزة الاستشعار البحرية والرقابة الاستخباراتية والحصانة للمعدات الدفاعية، مثل؛ رادار "درياربان" البحري المحلي ، رادار "دريادار" التكتيكي على ارتفاعات منخفضة مع مرونة عالية في الحرب الإلكترونية، نظام شامل للتحكم في الحرائق للغواصات، سونار فئة 300 للمدمرة "البرز" ، سونار فئة 400 لغواصات فئة "طارق"، نظام هاتف تحت الماء، سفن تحت السطح، طاولة مناورة نظام الغواصات طراز "طارق"، معدات توليد الأكسجين في السفن تحت السطح، سونار غواص، نظام رادار للتشويش والخداع سراج 12، نظام رادار كشف وتحديد هوية ورصد مرصد 5، نظام هجوم وتشويش قوي من أنظمة ملاحية صياد 4، رادار لكشف الطائرات الصغيرة، ونظام التنصت الساحلي "كيان" وتعطيل الاتصالات، ونظام التنصت لاعتراض وتحديد إشارات الأهداف البحرية والجوية، واستعادة أنظمة الدفع للوحدات القتالية العائمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1120650
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