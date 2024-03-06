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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 12:40

موقع أمريكي: الإبادة ‘‘الإسرائيلية‘‘ في غزة تعري الانهيار الأخلاقي للغرب

موقع أمريكي: الإبادة ‘‘الإسرائيلية‘‘ في غزة تعري الانهيار الأخلاقي للغرب
الإبادة الجماعية في غزة سوف تسجل في تاريخ البشرية بوصفها ورقة التوت التي عرت بسقوطها الانهيار الأخلاقي والقانوني للغرب، وفقاً لتقرير نشره الموقع، فالدول الغربية سارعت واحدة تلو الأخرى لتقديم الدعم المالي والسياسي والاستخباراتي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وقدمت له شيكاً على بياض لتعذيب الفلسطينيين وقتلهم على نطاق جماعي وليس على دفعات كما اعتادت “إسرائيل” فعله منذ أن تم زرعها في فلسطين المحتلة عام 1948.

مسؤولون غربيون كبار أمثال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ذهبوا حسب الموقع إلى حد الانضمام إلى اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي ليتمكن من المشاركة في المناقشة التي أدت بشكل مباشر إلى الإبادة الجماعية في غزة، أما رئيسه جو بايدن فلم يخف أبداً منذ بدايات مشواره السياسي دعمه الأعمى لـ “إسرائيل”، وتبجحه بحب الأخيرة وهوسه بها واضح ويتكرر في كل مواقفه وقراراته التي تخلى فيها عن القوانين الدولية والإنسانية وحتى قانون بلاده محاباة لـ “إسرائيل”.

وقال الموقع: إنه لو كان هناك كلمة أقوى من “النفاق” لوجب استخدامها عند الحديث عن الدعم الغربي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: رغم كل هذه الحقائق يستمر المسؤولون الغربيون بنهج الانحياز الكامل لـ “إسرائيل” ويتضح نفاقهم في كل التصريحات والكلمات التي تصدر عنهم، فجميعهم يتفادون أي سؤال حول الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وأطفالهم، وجميعهم فشلوا في انتقاد هذه الفظائع أو حتى المطالبة بوقفها.

وأشار الموقع إلى أنه وبعد أن حطم عدد الشهداء الفلسطينيين كل الأرقام القياسية للوحشية في تاريخ البشرية الحديث يستمر المسؤولون الغربيون حسب الموقع بنهج الانحياز الكامل لـ “إسرائيل” ويتحدثون عن السردية المختلقة بشأن حق “إسرائيل “في الدفاع عن نفسها.

وأكد الموقع أن القانون الدولي حول قواعد الحروب يقع ضمن إطار محدد للدفاع عن حقوق الجهة الواقعة تحت الاحتلال وليس حقوق المحتل، لكن هذه الحقيقة الواضحة للأغلبية العظمى من البشرية بعيدة عن فهم وإدراك واشنطن ومن لف لفيفها.
مصدر : وكالات
رقم : 1120654
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