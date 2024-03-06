الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأدانت الوزارة منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات وخاصة إلى شمال القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى تكريس الاحتلال والفصل الإداري بين الضفة والقطاع وتهجير الفلسطينيين.



ومنذ بدء الاحتلال عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي فرض حصاراً مشدداً على القطاع ومنع إدخال المساعدات إليه، ما فاقم الكارثة الإنسانية التي وصلت اليوم إلى حد المجاعة، وخاصة في المناطق الشمالية، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة الفلسطينيين، وخاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف أكثر من 1.3 مليون فلسطيني.