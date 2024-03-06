اللواء صفوي: يجب أن نزيد عمقنا الاستراتيجي 5 آلاف كيلومتر

صرح بذلك اللواء صفوي مساعد وكبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة ، خلال مؤتمر رواية ذكرى أربعين من التقدم لجامعة الإمام الحسين (ع) و قال : إن سر نجاح هذه الجامعة يكمن في مزيج من الإيمان والإخلاص والولاء للإمام رحال.



وتابع قائلا: إضافة إلى ذلك تقدم حرس الثورة الاسلامية بالعلم والعقلانية وأدار الحرب بنفس الصيغة. كان معظم قادة الحرب إما طلاب علوم دينية أو خريجي جامعات. لقد سيطرنا على العدو في التفكير والعقلانية والتخطيط العملياتي، وكنّا نهاجم العدو من نقاط لا يمكن تصورها.



وقال: حرس الثورة الاسلامية من الشعب ويخدم الشعب، وهذا أحد العوامل المهمة في تطور الحرس الثوري، وسيبقى شعبيا حتى النهاية". بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد عوامل نجاح الحرس الثوري هو الاستفادة من قدرات البلاد والمثول لاوامر القيادة .



وفي جانب اخر من كلمته اكد اللواء صفوي ان المهمة الأولى لجامعة الإمام الحسين (ع) تتعلق بالحرس الثوري لإ يجب أن تقوم بتدريب كادر عملي وخدوم للناس، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لجامعة الإمام الحسين (ع) أن تساعد الحكومة والبلد.



واستطرد قائلا: إن قائد الثورة عزز جبهة المقاومة خلال هذه الأعوام الـ 34، كما استخدم القائد سليماني قدرات الحرس الثوري في هذا الاتجاه، واليوم ترون كيف أذل اليمنيون الأميركيين.



وشدد مساعد القائد العام على انه لا خيار امامنا سوى تعميق الدفاع والأمن في البلاد وقال: إن عمق دفاعنا الاستراتيجي هو البحر الأبيض المتوسط، ونحن بحاجة إلى زيادة عمقنا الاستراتيجي الى 5000 كيلومتر.



وختم اللواء صفوي بالقول : البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​نقطتان استراتيجيتان ويجب أن تركز القوات البحرية والجوية للحرس الثوري على هاتين النقطتين لأن الحروب المستقبلية ستكون بحرية وجوية.