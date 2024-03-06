حماس: سنواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه

وأكدت حماس -في تصريح مقتضب لها- أنها أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن العدو لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا.



وأمس الثلاثاء، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة تعاطت بشكل مرن خلال المفاوضات الجارية لوقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نتنياهو يتهرب خشية على مستقبله السياسي.



وقال "حمدان" خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت: "تعاطينا بروح إيجابية ومرونة عالية مع مقترحات الإخوة الأشقاء في مصر وقطر، في كل مراحل التفاوض، إلاَّ أنَّ نتنياهو يواصل تهرّبه وعدم مسؤوليته أمام جمهوره، لحسابات سياسية شخصية، تكشف خوفه ورعبه من مستقبله السياسي ومرحلة ما بعد الحرب".



وجدد القيادي تأكيده على أن الحركة لن تسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحاً بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضدّ الشعب الفلسطيني، أو غطاء لمواصلته ارتكاب المزيد من جرائمه بحق المدنيين العزل، أو لكسب الوقت للمضي في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة.