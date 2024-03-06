وزير الخارجية الايراني: البعثة الدبلوماسية الاذربيجانية ستعود الى طهران قريبا

وقال امير عبداللهيان في تصريح صحفي في جدة أمس الثلاثاء حول لقائه مع نظيره الأذربيجاني في جدة،: اتفقنا على أنه نظرا الى انعقاد محاكمة منفذ الهجوم السفارة الأذربيجانية في طهران واجراء المحاكمة فانه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيفاد البعثة الدبلوماسية لجمهورية اذربيجان إلى طهران في المستقبل القريب.



وقال وزير الخارجية أيضاً عن لقائه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في جدة: بحثنا في هذا اللقاء آخر أوضاع التعاون الاقتصادي والتجاري وأداء مناسك الحج والعمرة والمعوقات القائمة وإزالة العقبات . ونظرا الى لقاء السيد رئيسي ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي والاتفاقات التي تم التوصل إليها في ذلك اللقاء لاتخاذ خطوات كبيرة في العلاقات، فقد تم التاكيد على متابعة القضايا التي كانت محط اهتمامنا.



وفيما يتعلق بلقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال وزير الخارجية: عقب اللقاء الأخير بين السيد رئيسي وأردوغان في أنقرة، ناقشنا اليوم مجموعة واسعة من القضايا التي اتفق عليها الرئيسان.



واضاف: ان الأمور تسير على المسار الصحيح، وقد تم إحراز تقدم جيد في جميع المجالات، بما في ذلك القضايا القنصلية، وتبادل المجرمين والأشخاص الذين لديهم مشاكل في المناطق القنصلية في تركيا، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والتكنولوجي الأوسع.



وقال أمير عبد اللهيان أيضًا إنه خلال اللقاء مع نظيره الطاجيكي، كانت هناك فرصة لمراجعة الاتفاقيات الأخيرة لزيارة رئيس الجمهورية إلى دوشنبة .



وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى جدة يوم الثلاثاء لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول غزة، مودعا من قبل السفير السعودي لدى طهران عبدالله بن سعود العنزي.



وعقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية يوم الثلاثاء في جدة لاستعراض الوضع في غزة.