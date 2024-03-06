تصريحات نارية لوزير دفاع اليمن حول المواجهات البحرية مع أمريكا وبريطانيا

وقال اللواء الركن محمد العاطفي في لقائه مع قادة القوات البحرية والدفاع الساحلي في الحديدة إن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لتنفيذ المهام السيادية والمرحلية المسندة إليها، ويمكنها توجيه ضربات موجعة ومزلزلة لأعداء الأمة والدين والإنسانية.



وذكر العاطفي أن اليمن فرض حظرًا على حركة السفن في البحرين الأحمر والعربي وأن السفن الصهيونية والأمريكية والبريطانية ستكون تحت المرصاد، حتى أن يعودوا إلى الصواب ويتخلوا عن وحشيتهم.



وشدد أن على الصهيونية أن تتوقف عن أعمالها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يتم وقف العدوان وفك الحصار وإنهاء الاحتلال لتحقيق السلام المنصف والعادل في المنطقة.



العاطفي أكد أن الإعتداءات السافرة والمتكررة لن تؤثر على قوات اليمن ولا على معنويات الشعب اليمني، وأن اليمن سيواصل دعم غزة ومقاومتها.



كما أكد وزير الدفاع العاطفي أنه "كلما أمعن الكيان الصهيوني ومن يسانده في الإبادة العنصرية الجماعية وارتكب المزيد من الوحشية بحق الأطفال والنساء والمدنيين في غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة كلما صعّدت اليمن بتصعيد أكبر ومواقف عسكرية أقوى أثراً وتأثيراً".



وقال وزير الدفاع اليمني مخاطبا العدوان الأمريكي البريطاني والكيان الصهيوني أن المرحلة المقبلة مفتوحة على تطورات كبيرة وواسعة ولدى القوات المسلحة اليمنية أوراق عديدة لم تلجأ إليها، ولكن إذا اضطرت لذلك سيكون الثمن باهظاً لمراكز القرار في واشنطن ولندن وتل أبيب.