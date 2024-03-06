اللواء موسوي: القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بالتفوق المعلوماتي الكامل على الأعداء

وأفادت مصادر صحفية، انه قال اللواء عبد الرحيم موسوي الأحداث الجيدة ترجع إلى البصيرة الحكيمة لقائد الثورة والروح النبيلة لأحبائنا في البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية.



وأشار إلى أن مساعدة الحكومة والمقرات العليا والصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والجامعات والشركات المعرفية هي أيضا جزء من هذه النجاحات وتحقيق الأهداف.



وقال القائد العام للجيش: إن الأميركيين الذين يدعمون الكيان الصهيوني القاتل للأطفال مشغولون بإجبار الآخرين على تبني مواقف لا أساس لها من الصحة عن طريق الخداع والقوة. مضيفا ان القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد على أي مستوى ضروري، مع المعرفة الكاملة بأعداء إيران.



وفي النهاية قال: أشكر كل الأعزاء الذين عملوا في بناء المعدات القتالية الدفاعية .