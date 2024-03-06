تعزيز التعاون بين سورية وإيران في المجالات الطبية…محور اجتماع في وزارة الصحة

وأكد الدكتور الغباش خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة اليوم، عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين على المستويات كافة، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والصحي والبحث العلمي والتكنولوجيا والأدوية والتجهيزات الطبية وتطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات.



بدوره، أكد السفير أكبري أهمية تفعيل التعاون الثنائي في القطاعين الصحي والعلمي بين البلدين، مشدداً على سعي وزارة الصحة الإيرانية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية في مجال الصناعات الدوائية والمعدات والمستلزمات الطبية والأبحاث العلمية، وتبادل الطلاب والأساتذة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية، فضلاً عن توقيع المزيد من مذكرات التفاهم في المجالات الصحية والعلمية، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة سابقاً بناءً على قوانين وأنظمة البلدين ووفق الإمكانات المتاحة.