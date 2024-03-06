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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 15:22

احتجاج داخل مجلس النواب الهولندي دعماً لفلسطين.. متظاهرون انتقدوا بلادهم وطالبوا بوقف حرب غزة

احتجاج داخل مجلس النواب الهولندي دعماً لفلسطين.. متظاهرون انتقدوا بلادهم وطالبوا بوقف حرب غزة
وردد المحتجون هتافات من قبيل: "اخجلي هولندا، يداك ملطختان بالدماء"، و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، و"وقف إطلاق نار الآن"، و"فلسطين حرة".

احتجاج داخل مجلس النواب الهولندي دعماً لفلسطين 
وفي السياق نفسه، قامت مجموعة من المتظاهرين في منصة الزوار بتعليق العلم الفلسطيني على المنصة خلال جلسة عقدها النواب.

وفي كلمة خلال الاحتجاج، أوضح رئيس مجلس النواب، النائب عن حزب الحريات اليميني المتطرف والمعادي للإسلام، مارتين بوسما، أنهم سيقدمون شكوى بحق المتظاهرين.

وأكد ضرورة إدانة الاحتجاج، وأنه سيحظر دخول من شاركوا فيه إلى البرلمان.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، ذكر النائب عن حزب "دنك"، دوغوكان أرغين، أن الوقفة نظمت لدعم فلسطين، مبيناً أن الكثير يشعرون بالعجز بسبب قتل الفلسطينيين دون جرم، وصمت الحكومة الهولندية وقال: "لذلك، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، فإن رد فعل الناس في هولندا هو اختيار عدم التزام الصمت".
 
رقم : 1120708
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