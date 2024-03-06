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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 16:22

امير عبداللهيان: على الحكومات الاسلامية عدم الاكتفاء باصدار بيانات سياسية حول فلسطين

امير عبداللهيان: على الحكومات الاسلامية عدم الاكتفاء باصدار بيانات سياسية حول فلسطين
وأضاف أمير عبد اللهيان في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة: طلبنا الصريح من الدول الإسلامية هو أن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني والتوقف في أسرع وقت ممكن عن إرسال البضائع، والتوقف عن شراء البضائع منه على مستوى الدول الإسلامية.

وقال: لا يوجد خلاف جدي في الرأي في التعبير عن مواقف الدول الإسلامية الداعمة لغزة، لكن ما تحتاجه فلسطين اليوم لحماية نفسها هو عدم الاكتفاء باصدار البيانات السياسية من قبل هذه الدول.

وأكد: أن العمل الخطير الذي ينتهجه الكيان الصهيوني هو إزالة تاريخ وهوية فلسطين في الأراضي المحتلة.

وأضاف أمير عبد اللهيان: الأميركيون يتحدثون اليوم عن المساعدات الإنسانية، وهذه التصرفات منافقة، أميركا تقف إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب، بل تتولى إدارة هذه الحرب. يجب محاكمة الكيان الصهيوني كمجرم حرب في لاهاي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى جدة يوم الثلاثاء لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول غزة، مودعا من قبل السفير السعودي لدى طهران عبدالله بن سعود العنزي.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية يوم الثلاثاء في جدة لاستعراض الوضع في غزة.
رقم : 1120715
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