أبرز تطورات طوفان الأقصى في يومها 152

ويأتي ذلك، في وقت أعلنت الأمم المتحدة فشل محاولة قامت بها لاستئناف إيصال المساعدات لشمال القطاع الذي صار على شفا المجاعة، فيما حذرت هيئات إنسانية دولية من اتساع المجاعة في القطاع مع استمرار حرب التجويع.



وقال برنامج الاغذية العالمي إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام 3 ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و 123 اصابة خلال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني الى 30631 و 72043 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



واعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا أن 17 ألف طفل اصبحوا أيتام في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة للشهر السادس على التوالي مؤكدة أن الأطفال يموتون ببطء أمام أنظار العالم.



وفي سياق متصل، أعلنت الصحة بغزة أن عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة سوء التغذية في مشفى كمال عدوان خلال الأيام الأخيرة ارتفع إلى 17 طفلا.



وردا على تلك المجازر تُواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها للاحتلال الإسرائيلي على أكثر من محور في قطاع غزة، في اليوم الـ152 من معركة "طوفان الأقصى".



وأفاد مصدر في غزة، اليوم الأربعاء، بأنّ الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة تتركز عند غرب مدينة خان يونس.



بدورها، أعلنت سرايا القدس استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمير" بقذيفة الـ"تاندوم" في شارع 10 جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.



كما قصف مقاوموها بوابلٍ من قذائف "الهاون" النظامي مقرّ قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب المدينة.



من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاوميها قصفوا تجمعات آليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون العيار النظامي (60) في محور التقدم جنوب حي الزيتون.



وأشارت الكتائب إلى أنّ مقاوميها نفّذوا خلال الـ24 ساعة الماضية 12 مهمة جهادية، وذلك من خوض اشتباكات ضارية واستهداف تجمعات لآليات جيش الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم في قطاع غزة وفي غرب مدينة خانيونس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى و الإصابات في صفوف جيش الاحتلال.



وبينما تواصل المقاومة تصدّيها لقوات الاحتلال، يستمرّ طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته في قصفهما للأحياء السكنية ومنازل المدنيين داخل القطاع، متسبّبين بارتقاء عددٍ من الشهداء ووقوع جرحى.



واستشهد عددٌ من المواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة.



كما أفاد المصدر في غزة بأنّ الاحتلال يشنّ غارات متواصلة على خيم النازحين في شرق رفح، مشيراً إلى وقوع جرحى بحال الخطر بينهم أطفال.



وقصفت مدفعية الاحتلال شرق البريج والمغراقة والزهراء وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة خان يونس بشكلٍ مكثف.



وأكد ارتقاء شهداء ووقوع جرحى باستهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين وسط بني سهيلا شرق خان يونس، مشيراً إلى ارتقاء شهداء بقصفٍ إسرائيلي على القرارة شمال شرق خان يونس.



في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة في غزة أنّ الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع، أدّت إلى ارتقاء 86 شهيداً و113 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، المستمر منذ أكثر من 4 أشهر، إلى 30 ألفاً و717 شهيداً، و72 ألفاً و156 جريحاً.