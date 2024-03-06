عملية طعن في القدس المحتلة واعتقال المنفذ

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنّ شرطة الاحتلال أعلنت اعتقال شخص بعد الاشتباه بأنه منفذ عملية الطعن في مدينة القدس، أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح متوسطة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا الفاصل بين مدينة القدس والضفة الغربية، في كلا الاتجاهين، كما منعت الحركة في بعض شوارع مدينة القدس.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال بدأت بتمشيط موقع عملية الطعن، وعززت وجودها في المكان، فيما أظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى منطقة العملية.



ويأتي هذا في ظل التوتر الكبير المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والأجواء المشحونة في القدس منذ بداية الحرب على غزة، وخشية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الأحداث أكثر في الفترة القريبة المقبلة.