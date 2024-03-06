السفارة الايرانية: الخليج الفارسي هو منزل للإيرانيين ونحن ندافع بقوة عن مصالحنا توقيف بحري يقابل توقيف بحري وسفينة مقابل سفينة

وكان السفير الايراني مجتبى اماني اشار الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدافع عن حقوقها، حيث أصدر الفرع الـ 55 من المحكمة القانونية للعلاقات الدولية في طهران أمرا بمصادرة وضبط شحنة النفط الاميركية التابعة لسفينة "ADVANTAGE SWEET" في الخليج الفارسي وتم حجز هذه السفينة. وعقب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، والتي أدت إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضى الفراشة من قبل شركة سويدية وتسببت في أضرار جسدية وعقلية بالغة لهم، رفع مرضى الفراشة (EB) دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة في الفرع الـ 55 من المحكمة القانونية للعلاقات الدولية في طهران. جدير بالذكر ان قيمة هذه الشحنة النفطية تقدر بأكثر من 50 مليون دولار أميركي".