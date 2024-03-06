مصدر ملاحي: ثلاثة مفقودين من ناقلة البضائع ترو كونفيدانس بعد الإبلاغ عن حادث قبالة اليمن

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن سفينة تجارية تعرضت لأضرار في هجوم جنوبي اليمن، وأن قوات التحالف تقدم الدعم. وقال مالك السفينة إنها أصيبت بصاروخ يعتقد أنه أطلقه أنصار الله في اليمن.



وقال مصدر ملاحي طلب عدم نشر اسمه إن السفينة أصبحت مهجورة على ما يبدو.



واوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن الساحلية اليمنية.



وذكر مسؤول دفاعي أميركي إن الدخان شوهد يتصاعد من السفينة ترو كونفيدانس. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن قارب نجاة شوهد أيضا في المياه بالقرب من السفينة.