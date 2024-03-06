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الأربعاء 6 آذار 2024 ساعة 19:53
مقتل 5 في هجوم روسي على ميناء أوديسا بأوكرانيا
وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ميناء أوديسا على البحر الأسود وسمعا دوي انفجار في مكان قريب.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1120758
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